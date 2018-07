DIVULGAÇÃO

A operadora online de cartões de crédito Nubank obteve cerca de US$ 53 milhões em linhas de financiamento de uma unidade do Goldman Sachs, impulsionando o esforço de três anos da empresa brasileira para expandir sua crescente base de clientes.

Segundo uma declaração da companhia, sediada em São Paulo, o Goldman Sachs Specialty Lending Group organizou a operação, que consiste em uma linha de crédito rotativa de US$ 25 milhões e outra de R$ 100 milhões (equivalentes a US$ 28 milhões).

A Nubank, um dos maiores nomes no incipiente setor de tecnologia financeira do Brasil, havia arrecadado quase US$ 100 milhões anteriormente junto a Sequoia Capital, Tiger Global, Founders Fund, Kaszek Ventures e QED Investors.

