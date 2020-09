O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 23, que zerou as emissões de carbono produzidas pela startup desde que foi fundada, em 2013. A empresa, com operações no Brasil e no México, afirmou que vai apoiar projetos nos dois países para compensar o impacto de até 4,3 mil toneladas de dióxido de carbono.

Segundo a BSD Consulting, empresa de consultoria de sustentabilidade, o Nubank é a primeira empresa do setor bancário a compensar totalmente a emissão de CO2 até o momento.

Paulo Whitaker/Reuters A empresa também se comprometeu a continuar eliminando o impacto de CO2 na empresa daqui para frente

"Por sermos digitais e mais eficientes, causamos naturalmente menos impacto para o meio ambiente. Mesmo assim, queremos minimizá-lo o máximo possível. Por isso, damos mais um passo e assumimos o compromisso de sempre ser carbono neutro. Não vamos deixar acumular. Nos comprometemos a ter as melhores práticas ambientais, sociais e de governança", afirmou David Vélez, fundador e presidente do Nubank, em comunicado.

A empresa também se comprometeu a realizar iniciativas como compra de créditos de carbono, junto a empresas ligadas ao combate do desmatamento e à produção de energia limpa.