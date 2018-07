O número de usuários ativos de internet no Brasil aumentou 13,9% em apenas um ano, divulgou nesta quarta-feira o Ibope. O total de internautas - sejam as conexões de casa ou do trabalho – chegou a 43,2 milhões em março de 2011, um avanço de 4,4% em relação ao mês anterior e de 13,9% se a comparação for com o mesmo mês do ano passado.

O avanço pode ser atribuído principalmente ao barateamento de computadores e de planos pessoais de conexão. De um ano para cá, o número de pessoas que usam a web em casa aumentou 20,7%, passando de 29,1 milhões para 35,1 milhões.