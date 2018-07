Mais de 39 milhões de pessoas têm acesso a internet em casa no Brasil, indica pesquisa do Ibope

Por Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Os usuários brasileiros que acessam a internet em casa foram os principais responsáveis pelo crescimento do número de usuários ativos no País, que somaram 47,5 milhões em janeiro deste ano ante 42,7 milhões no mesmo mês de 2011, segundo pesquisa do Ibope. Nesse período, o número de usuários ativos domiciliares saltou de 34,2 milhões para 39 milhões — um aumento de 14%.

Vendas de computadores continuaram em alta e impulsionam o crescimento da internet no País. FOTO: JF DIORIO/AE – 17/1/2011

Além de mostrar a maior participação do brasileiro na rede mundial de computadores, esse crescimento pode ser associado às vendas positivas de computadores no Brasil. Em 2011, foram vendidos 15,4 milhões de PCs no País, contra 13,7 milhões de unidades vendidas no ano anterior, segundo estimativas da consultoria IDC.

A pesquisa do Ibope revela também detalhes sobre as páginas mais acessadas em janeiro. Os sites de governo foram a categoria com maior crescimento mensal no número de visitantes únicos, que passaram de 22,3 milhões em dezembro para 25,3 milhões em janeiro. A razão disso, segundo o estudo, é a maior procura em janeiro por informações sobre o Enem, o Prouni e as inscrições unificadas em instituições públicas de ensino superior.

Também ganharam maior audiência no mês passado sites de carreira, mapas, guias locais, ofertas de pacotes de viagens, hotéis, companhias aéreas e classificados de imóveis. Os 47,5 milhões de usuários ativos registrados em janeiro figuram entre 63,5 milhões de pessoas com acesso à internet em casa ou no local de trabalho.

Explosão móvel. A pesquisa considera o acesso à internet apenas em casa ou no trabalho, a partir de PCs e notebooks (excluindo conexões 3G). Mas uma área que cresce mais que todas as outras e merece atenção é justamente a de internet móvel. A Cisco prevê que, no fim deste ano, o total de equipamentos com conexão de internet móvel ultrapassará a população mundial e que, em 2016, haverá 1,4 aparelho por pessoa.

As vendas de smartphones, aliás, já teriam ultrapassado a de PCs. Segundo pesquisa da consultoria britânica Canalys, o mercado mundial de smartphones cresceu 63% em 2011, para 488 milhões de unidades, enquanto o de PCs teve expansão de 15%, para 415 milhões de equipamentos. Foi a primeira vez que, em um balanço anual, as vendas de smartphones superaram as de computadores pessoais.