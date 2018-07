Tiago Queiroz/Estadão País encerrou o mês de setembro com 251,03 milhões de linhas ativas

O número de linhas de celular ativas no Brasil continua em queda livre: segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na última segunda-feira, 7, o País perdeu 9% da base de telefonia móvel em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Ao todo, o País encerrou o mês de setembro com 251,03 milhões de linhas ativas. Na comparação com o mês de agosto, a base caiu 0,42%.

O mês também registrou continuação da tendência de queda de planos pré-pagos: no final setembro, eles eram 174,5 milhões de linhas – contra 176,2 milhões de contas ativas no mês anterior. Já o mercado de planos pós-pagos continua crescendo, saltando de 75,9 milhões em agosto para 76,6 milhões. Ao todo, o mercado de linhas pré-pagas tem 69,50% do mercado.

Operadoras. Entre as principais operadoras, a Telefônica Brasil adicionou cerca de 26 mil contas, e seguiu na liderança do mercado, com 29,28% das contas ativas.

A Claro aparece na sequência, com 25,30% em setembro. A TIM se manteve estável, com fatia de 25,2%, enquanto Oi teve queda de 18,67% para 18,47%.

Em termos de tecnologias, destaque para o crescimento das linhas com planos 4G: no final de setembro, 49,4 milhões de celulares estavam habilitados com a tecnologia LTE, contra 46,3 milhões no mês anterior.