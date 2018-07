Sheryl Sandberg, uma das pessoas mais poderosas do mundo, tem mais US$ 1 bilhão em ações da empresa

Economia & Negócios

NOVA YORK – A número dois do Facebook, Sheryl Sandberg, vendeu US$ 91 milhões em ações da rede social, segundo documentos do mercado de ações divulgados neste fim de semana, informaram agências internacionais.

O preço da ação do grupo, que havia caído nos meses seguintes à sua entrada no mercado de ações, em maio de 2012, acaba de voltar ao valor do lançamento, de US$ 38.

O preço da ação fechou em US$ 38,5 na sexta-feira. Sheryl Sandberg ainda detém 38 milhões de ações, o que representa em torno de US$ 1 bilhão.

Sheryl Sandberg está no Facebook desde 2008 e é diretora de operações. Aos 54 anos, ela já trabalhou na direção do Google e também foi chefe do departamento de pessoal do Tesouro dos Estados Unidos. No ano passado, entrou na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo revista Time e também no ranking das 100 mais poderosas do mundo da revista forbes. Com agências internacionais