O presidente e CEO da Nvidia, Jen-Hsun Huang, mostra sua tatuagem durante a conferência GPU Technology no dia 21 de setembro em San Jose, Califórnia. FOTO: Robert Galbraith/REUTERS

Nvidia, uma das principais fabricantes de placas de vídeo, está trabalhando em novo processador que estará disponível no segundo semestre de 2011. O chip, chamado de Kepler, virá ao mercado dois anos depois da geração anterior.

“Esperamos iniciar a produção no ano que vem, o projeto está progredindo muito rapidamente”, disse o presidente-executivo da empresa, Jen-Hsun Huang. “Há centenas de engenheiros trabalhando nele.” O Kepler, com circuitos de 28 nanômetros, será de três a quatro vezes mais rápido que a atual geração de chips Fermi da Nvidia, disse Huang.

A Nvidia, especializada em placas gráficas de alta performance para videogames, enfrentará a concorrência da Intel no ano que vem, quando a gigante dos chips lançará um processador que combina uma CPU tradicional com uma unidade de processamento gráfico. A AMD também tem planos de lançar um processador com capacidade gráfica integrada.

Para diversificar, a Nvidia está se inserindo no mercado de celulares, combinando processadores de baixo consumo projetados pela ARM com seu próprio chip gráfico sob a marca Tegra, voltado para celulares e tablets.

“O projeto Tegra está provavelmente um ano atrás das minhas metas. Entretanto, o Tegra 2, que eu espero que vocês vejam ainda este ano, está realmente fenomenal”, disse Huang, referindo-se a um chip revelado no início do ano.

/NOEL RANDEWICH (REUTERS)