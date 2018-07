Matérias foram colocadas na íntegra na página do jornal na rede social depois que site ficou fora do ar

SÃO PAULO – O jornal The New York Times usou sua página no Facebook para publicar notícias enquanto seu site ficou fora do ar nesta quarta-feira, 14.

O site do jornal enfrentou problemas técnicos e chegou a ficar inteiramente inacessível por cerca de uma hora. Em outro momento, a home estava no ar, mas links para várias notícias continuavam sem funcionar. Embora boatos tenham falado em ataque hacker, o jornal alegou enfrentar “dificuldades técnicas” e “problemas com servidor”.

There are technical difficulties at http://t.co/i5NQrTmXJp that we hope to resolve soon. For news on Egypt’s crisis, follow @nytimesworld — The New York Times (@nytimes) August 14, 2013

Para contornar a situação, o jornal publicou três histórias na íntegra em sua página no Facebook. Duas eram relacionadas à crise no Egito e uma era sobre a condenação do reverendo Jesse Jackson.

Uma leitora comemorou no Facebook que conseguiria ler mais matérias do que o limite de conteúdo online gratuito do jornal permitiria. No site do The New York Times, não-assinantes podem ler até 10 matérias de graça por mês. Para ler mais, o usuário tem de adquirir algum plano de assinatura digital.

As matérias foram publicadas no site depois que ele voltou a funcionar normalmente.