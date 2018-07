Sim, eles estão bastante otimistas. Para a Associação, o Blu-ray é o formato ideal para suportar o 3D e levar a tecnologia para a casa dos usuários. Mas para que a tecnologia pegue, é preciso que os suportes físicos ofereçam vantagens em relação ao streaming – e a cadeia inteira está concentrando os seus esforços em mostrar isso ou, pelo menos, acelerar o passo para levar tornar o 3D acessível ao mercado consumidor.

“O 3D é uma demanda do mercado”, disse aqui na IFA Benn Carr, do Walt Disney Studios. Claro: com o crescente número de lançamentos em 3D nos cinemas, é de se esperar que o mercado queira também a tecnologia dentro de casa.

E, assim, as empresas já começaram a corrida para ver quem é que vai lançar primeiro a televisão e o Blu-ray player com suporte a 3D. No meio disso tudo, está a Blu-ray association, que vê com brilho nos olhos essa nova promissora fatia do mercado.

Teaser de “Avatar”, de James Cameron, que será lançado no final do ano. A tecnologia de produção do filme foi desenvolvida em parceria com a Panasonic

Mas o mercado, pelo menos aqui na Europa, é um pouco diferente do Brasil. Hoje, uma em cada dez residências européias tem um aparelho leitor de Blu-ray. O grande culpado pela disseminação da tecnologia foi o PlayStation 3, o golpe de misericórdia da Sony para alavancar sua tecnologia em detrimento do finado HD-DVD da Toshiba.

Aliás, a maioria dos leitores de Blu-ray no mercado são PS3. O quadro, porém, está mudando. Aos poucos, os aparelhos só Blu-ray estão ganhando mercado – em 2010, eles passarão o console da Sony na preferência dos consumidores. A venda de Blu-ray players cresceu 244% entre 2008 e 2009 – pulou de 9 milhões para 31 milhões.

Mas adaptar esses dados para o Brasil, pelo menos por enquanto, é difícil. A tecnologia por aqui é muito mais acessível: enquanto no Brasil um filme em Blu-ray – de catálogo – não sai por menos de R$ 70, na Europa um lançamento fica em torno de US$ 26, e um título de catálogo US$ 16, em média. E os preços estão caindo. Os dados são da consultoria Futurecom, que também deu as caras aqui na IFA.

