O histórico entre Google e jornais é de briga: os meios impressos alegam que o site exibe trechos de notícias suas sem pagar nada e o Google lembra que encaminha milhões de leitores por dia às versões online dos jornais — e que estes podem por optar em não aparecer nas buscas. Mas uma notícia da Itália mostra que a rusga pode virar parceria: o Google estuda lançar um projeto chamado Newpass em que as pessoas pagariam pequenas quantias para ter acesso a determinados conteúdos que sua busca exibe.

Para o usuário, bastaria clicar em um ícone que o pagamento estaria feito. Também há a possibilidade de o Newpass ser integrado ao PayPal. O dinheiro obtido com a venda de conteúdo seria divido entre Google e os jornais, semelhante ao Adsense, sistema de publicidade do Google. Tudo assim, no campo da hipótese, já que o maior nome da internet não confirma nem desmente a notícia veiculada pelo diário italiano La Repubblica.

Via El País