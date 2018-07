A sabedoria popular costuma dizer que fãs são, por definição, estúpidos. É claro que isso é uma brincadeira, mas o fundo de verdade nela é colocado a prova no Stupid Fight.

Lady Gaga x Justin Bieber: páreo duro

O site apresenta um algoritmo que diz capaz de calcular o quão estúpidos são os seguidores de determinadas celebridades no Twitter e então confrontar o número para descobrir quem tem os fãs mais burros.

De acordo com o Stupid Fight, a lógica é baseada nos que está escrito nos últimos 100 tweets endereçados ao perfil da celebridade em questão. Quanto mais caracteres repetidos, “OMG”, pontos de interrogação e coisas do gênero, mais pontos os tweets ganham no critério ‘estupidez’.