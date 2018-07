Lembram que o maior buscador do mundo havia iniciado uma misteriosa contagem regressiva em sua homepage no meio de dezembro do ano passado? Não foi difícil prever que os números apontavam para a virada do ano, mas houve quem especulasse que seria o site revelaria mais uma de suas novidades em pleno réveillon. No entanto, não foi desta vez: encerrada a contagem, o site apenas desejou feliz ano novo de uma forma diferente, como podemos ver no vídeo acima. Mas em se tratando de Google, isso pode ser apenas um teste…