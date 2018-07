Pesquisadores testam aplicativo criado por psicólogo que tem a intenção de fazer as pessoas terem ‘sonhos perfeitos’

Na App Store, o aplicativo é gratuito. FOTO: Reprodução

TORONTO – Um grupo de pesquisadores está testando um novo aplicativo para iPhone, um experimento para avaliar se é possível criar o sonho perfeito, seja um passeio pela praia, sentar-se em um jardim tranquilo ou viajar em uma nave espacial.

O app Dream:ON, desenvolvido pelo psicólogo britânico Richard Wiseman, professor da Universidade de Hertfordshire, na Inglaterra, reproduz sons para evocar a sensação de estar em um ambiente específico durante a fase do descanso em que se produzem os sonhos.

“Se são pássaros cantando, então a ideia é que ouvirá pássaros cantando em seus sonho”, disse Wiseman.

Há 20 sons diferentes, como temas como “Velho Oeste”, “Nave Espacial” o “Uma viagem a Tóquio”. Depois de escolher um horário para o alarme e o som, o usuário coloca o iPhone virado para baixo sobre o colchão e o aplicativo grava os os movimentos do corpo durante a noite.

Durante os últimos 20 minutos do sono, o app reproduz o som escolhido caso o dorminhoco está em sono REM, um estado do sono em que se cessam os movimentos corporais e é mais provável que se produzam sonhos.

O Dream:ON ativa o alarme quando o usuário estiver saindo da fase REM porque só há uma janela de 10 segundos para se lembrado, segundo Wiseman.

“Dez segundos depois e já foi-se embora”, acrescentando que é provável que os sonhos sejam formulados nos 20 minutos antes de despertar.

Em seguida, o usuário é convidado a enviar uma descrição do seu sonho a uma base de dados, onde será analisado por Wiseman e sua equipe.

Os pesquisadores também estão estudando se podem ajudar a induzir sonhos lúcidos, um estado em que uma pessoa, consciente de estar sonhando, tenta controlar seu sonho. “Alguns dos nossos sonhos têm uma voz que te conta o que você está sonhando e que está tudo bem se quiser controlar esse sonho”, disse Wiseman.

Segundo Allan Hobson, pesquisador do sonho e professor emérito de psiquiatria na Universidade de Harvard, os sonhos lúcidos são pouco comuns. “Não há dúvida de que é possível influenciar na trama de seus sonhos. Mas o sonho lúcido é raro porque é um erro de projeto, não deveria ocorrer”, explicou.

“O corpo não quer estar dormindo e desperto ao mesmo tempo, o cérebro quer estar um estado ou em outro.”

Wiseman teve a ideia do Dream:ON ao pesquisar sobre a relação entre o sonho e estímulos externos.

“O humor que você está durante a manhã está relacionado ao último sonho antes de acordar. Ele coloca as pessoas em um bom humor, de forma a ficarem mais felizes e produtivas”, disse, indicando ainda que espera que o app possa ajudar pessoas que sofrem de depressão.

Desde o lançamento na semana passado durante o Festival Internacional da Ciência de Edimburgo, na Escócia, o app já foi baixado 300 mil vezes e coletou cerca de 200 mil sonhos.

Clique aqui para baixar o aplicativo

