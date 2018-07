Aplicativo construído totalmente em HTML 5 ainda está sendo finalizado. Mas já é possível ver como deve ficar o produto final

O TechCrunch descobriu que o aplicativo para iPad no qual o Facebook vem concentrando seus esforços está praticamente pronto e já ao alcance de quem sabe um pouco de programação.

O site diz que uma versão executável do que parece ser o programa estava embutida no código do aplicativo da rede social para o iPhone. Não há garantia que essa versão do programa seja a final, mas vários padrões do rascunho devem ter lugar no produto final.

O app é construído inteiramente em HTML5 e muda alguns do padrões de uso da rede social na web, inserindo por um exemplo um menu de navegação do lado esquerdo da tela. Confira nas imagens (clique quando quiser ampliá-las):