Blogueiros montaram um jornal em papel. Na Campus Party, está circulando diariamente o panfleto “O Blogo”, “um diário impresso da Campus Party Brasil”. Ele traz os destaques da programação do dia, com indicações do que fazer para quem está em dúvida, e entrevistas com palestrantes.

O jornalzinho é feito pela agência de marketing virtual Espalhe e conta com a colaboração de blogueiros, como o Mr. Manson, do Cocadaboa. Quem está aqui na Bienal e quiser conferir, é só dar uma passadinha durante as manhãs na entrada da área dos “campuseros”, no térreo.