O 'Bom dia' no Twitter

Para muitos, o primeiro tweet é sempre de ‘Bom dia’. Com o projeto GoodMorning, montado com o aplicativo Twitter4J, você pode acompanhar como 11 mil dessas pessoas ao redor do mundo acordaram para a rede de microblogging:

14/09/2009 | 19h37

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo