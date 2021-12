Reuters O colapso digital do Ministério da Saúde está a caminho da terceira semana e o desastre segue

É Natal e deveríamos poder falar de temas mais leves. Mas alguém aí viu Lula ou Geraldo Alckmin falando sobre segurança digital? Talvez Sérgio Moro? Ciro Gomes ou João Doria? O governo de Jair Bolsonaro, nós já sabemos, não tem ideia a respeito do assunto. E no tempo do comércio eletrônico, na antevéspera de Natal, quem precisou rastrear uma encomenda pelo site dos Correios não pôde. A informação não existe, houve mais um ataque hacker. O colapso digital do Ministério da Saúde está a caminho da terceira semana e o desastre segue. Enquanto isso, o presidente cortou a verba de investimento em tecnologia da Receita Federal para dar aumento às polícias. Que ideia excelente.

Se não é ainda claro, devia: o Estado brasileiro está sob ataque de um grupo hacker.

O país tem um governo obcecado com segurança nacional. Se sente ameaçado pela China, teme a invasão europeia da Amazônia, o general que dirige a agência de inteligência acredita que há um complô para o assassinato do presidente e o intelectual que inspira a todos vê comunistas em todo lugar.

O Estado, porém, está sendo atacado concretamente em sua infraestrutura essencial e o presidente está de férias no Guarujá, dançando funk. Os outros três candidatos que compartilham com Bolsonaro o topo das pesquisas falaram em público esta semana. O Brasil está sob ataque, e nenhum entrou a sério no assunto.

Quando a empresa privada responsável por 20% do abastecimento de combustível nos EUA sofreu um ataque no início deste ano, uma equipe de especialistas do FBI amanheceu em seus escritórios. O presidente Joe Biden se fechou no Salão Oval com o Conselho de Segurança Nacional. Ao longo das primeiras vinte e quatro horas, as principais consultorias de segurança da informação já haviam publicado relatórios públicos detalhados sobre os métodos de ação do grupo hacker responsável. É informação preciosa para que outros possam evitar novas invasões.

Que consultoria de segurança da informação publicou um relatório sobre o grupo hacker Lapsus$? Nenhuma. O que fontes no interior do Ministério da Saúde informam é que a invasão não ocorreu por técnica sofisticada. Não: os hackers tinham logins e senhas. Mas, uma vez dentro do sistema, sofisticados foram. Parecem ser brasileiros. Isto não quer dizer necessariamente que seja obra de gente infiltrada. Pode ter sido um ataque planejado ao longo de muito tempo.

Estes não são hackers de Araraquara. E nossos militares paranoicos ainda não entenderam como se faz guerra hoje em dia.