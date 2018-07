De laptop no colo, da sala de estar de seu amplo apartamento em Miami, Eduardo Saverin confere o movimento de suas ações, os resultados de seus seletos investimentos. Ou talvez ele faça isso do quarto, sem sequer levantar da cama. Talvez tenha transformado um dos quartos da casa em escritório, e não seria inimaginável a presença de uma foto de Zuckerberg transformada em alvo de dardos na parede. Talvez o empresário americano nascido no Brasil já tenha superado toda a disputa com o ex-amigo de faculdade e fraternidade. Talvez o Facebook já tenha se tornado para ele, como para todo o resto do mundo, um hobby. A verdade é que nos resta apenas especular, já que Eduardo Saverin está offline.

Eduardo Saverin está offline para o mundo das redes sociais que ajudou a construir. Antes dono de um terço do Facebook, o estudante e investidor foi um dos primeiros a enxergar o valor que surgiria com o sucesso da rede social. Mas uma série de escolhas consideradas erradas por Zuckerberg – como a opção de ficar na costa leste norte-americana enquanto todos os outros acionistas do Facebook migravam para a costa oeste, no Vale do Silício – acabaram afastando Saverin do coração do site que viria a se tornar o maior da internet. Eduardo, que já foi o segundo nome do Facebook, acabou vendo suas ações diluídas; e sua participação, eliminada.

Aí veio o processo contra Zuckerberg e o Facebook, história detalhada pelo filme A Rede Social, a partir de livro de Ben Mezrich (Accidental Billionaires, que será lançado no Brasil em novembro). O livro seria baseado na mais incisiva entrevista conseguida com Saverin, que praticamente se retirou da vida pública desde então. No processo, o rapaz de 26 anos conseguiu ser reinstituído na história do site, além de ter retomado participação acionária de 5% – o que garante a Saverin um patrimônio estimado em 1,15 bilhão de dólares. Oito dias mais jovem queMark Zuckerberg, pelo menos uma disputa Saverin conseguiu ganhar do ex-sócio: é o integrante mais novo da lista dos 400 americanos mais ricos do mundo, publicada pela revista Forbes em setembro. Ficou em 356º. Zuckerberg é o 35º.