Aly Song/Reuters Gigante chinesa ensaia entrar no mercado de e-commerce do Brasil

Leia mais Leia mais textos de Pedro Doria

Tive uma sequência de experiências bastante ruins com e-commerce. Como caso particular, querem dizer pouco. Pela quantidade, apontam problemas estruturais. Por conta das características, indicam que há um flanco aberto pelas empresas brasileiras que pelo menos dois grupos estrangeiros estão prontos para ocupar. E, no contexto do governo Jair Bolsonaro, é possível apostar numa mudança radical.

Seguindo anúncios de lojas chinesas publicados em uma redes social, comprei em sites chineses distintos dois brinquedos. Um dos anúncios era falso: a loja não existia. O problema foi resolvido pelo cartão de crédito, que escolado sustou a venda perante a reclamação. A outra loja existia, e enviou o brinquedo, que rápido chegou ao Brasil. Está retido pela alfândega há um mês. Para o Natal, não deu.

Outros brinquedos, comprei-os num grande agregador de pequenas lojas. Chegaram, e dentro do prazo. Eram, porém, brinquedos da moda falsificados. Montavam mal e quebravam fácil. Do site me recomendaram denunciar o vendedor. Foi o que fiz. Não fez qualquer diferença: continuam lá. Como continua uma rede imensa de falsários.

Doutro grande site, este de vinhos, comprei os espumantes para a festa de Ano Novo, que passei no interior de São Paulo. O sistema garantiu até o último dia, apesar da compra com antecedência, que mais tardar no dia 31 as garrafas chegariam. Foi, pois, neste último dia que anunciaram algum tipo de problema não especificado. Terminou uma festa sem bebida boa.

Os nomes das lojas não são relevantes, os problemas que revelam é que são. Mostram as imensas fragilidades na infraestrutura de e-commerce brasileira e talvez a única ponta que realmente funciona.

Pois cartões de crédito funcionam. Quem cai numa arapuca digital será salvo pelo cartão. Mas para aí, na ponta que depende do sistema financeiro.

O serviço de Correios brasileiro é um desastre e, a Alfândega, idem. O novo governo cogita a privatização da estatal, assim como a abertura do mercado brasileiro. Não vem sem tempo. O Brasil não está preparado para participar da rede de comércio global.

Mercados mais abertos não dão apenas agilidade às Alfândegas ou reduzem custos para o consumidor. Também coíbem o espaço de produtos falsificados. Mas para os grandes serviços que vivem de incentivar este tipo de comércio, são uma ameaça. O eBay americano tem um controle rígido sobre o problema. Seria possível no Brasil – se quisessem.

As lojas virtuais de bebidas, assim como vários dos grandes serviços de e-commerce, não caem na armadilha dos Correios. Usam outros sistemas de logística. Que, no entanto, são tão frágeis que se mostram incapazes de fazer uma entrega, em períodos de pico, numa cidade de médio porte do interior do estado mais rico do País. Imagine o resto.

A crise das grandes livrarias é um convite para que a Amazon entre com mais força no Brasil. Notícia ruim para as livrarias de médio e pequeno porte, pior para as lojas eletrônicas brasileiras. A especialidade da Amazon, o que a fez se destacar dentre as outras e se tornar uma das cinco gigantes mundiais da tecnologia, é justamente logística. A capacidade de receber um pedido e entrega-lo, até, no dia seguinte. Às vezes no mesmo dia. Uma capacidade que terceirizou para outros vendedores que usam seu site.

Não estará sozinha. A Alibaba, sua principal concorrente no mundo por conta da forte presença na China, também tem planos de se estabelecer por aqui.

Junte as radicais mudanças de política econômica, ainda por ver se vão se concretizar, com a entrada mais forte das duas gigantes mundiais, e os negócios de e-commerce brasileiro têm um problema. Seu tempo para botar a casa em ordem é minguado.