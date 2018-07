O Google apresentou nesta terça-feira, 7, o Chrome OS, o seu sistema operacional próprio baseado em computação em nuvem (online). O novo produto pode disputar mercado com o Windows (Microsoft), Mac (Apple) e Linux. Sua principal diferença é que não há a necessidade de baixar programas, nem drivers para o HD, tudo funciona por meio de aplicativos acessados via internet a partir de qualquer lugar e baixado em uma loja do Chrome, a Chrome Web Store, também apresentada nesta terça.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O CEO do Google, Eric Schmid. FOTOS: REPRODUÇÃO

O vice-presidente de Gerenciamento de Produtos, Sundar Pichai, demonstrou o novo sistema em um notebook próprio do Google apelidado de Cr-48, não comercializável. “Não tem tecla ‘caps lock’, HD, e jail-breaking é livre. Você pode fazer o que quiser com ele”, sorria Pichai sob aplausos.

Após ligar, o usuário coloca seu login e senha do Google, tira uma foto pela webcam e imediatamente é direcionado a uma tela inicial com o navegador Chrome. Na página principal, há um espaço dedicado a aplicativos (notícias, editores de texto, jogos, etc), que poderão ser comprados ou baixados pela Chrome Web Store, a loja de apps do Google dedicada ao Chrome, outra novidade anunciada pela empresa. Segundo o executivo, a vantagem da nuvem é que o usuário pode acessar seu computador de forma virtual a partir de diferentes máquinas.

Escolha o idioma e o seu tipo de conexão

Acesse com o seu login e senha do Google

Tire uma foto para seu perfil

Acesse a página com seus aplicativos

Crie mais usuários na mesma máquina

Os aplicativos, como Google Docs (editor de textos em nuvem) e o aplicativo do jornal New York Times, podem também funcionar offline, o que afasta o problema de o usuário só conseguir usar o computador quando estiver conectado. Na demonstração, Pichai comprou um aplicativo em segundos, usando a conta do Google Checkout, e já começou a utilizá-lo. Outra novidade foi o Cloud Print, mecanismo ainda em fase de teste que permite ao usuário imprimir um documento por uma impressora via Wi-Fi ou sistema em nuvem, sem precisar instalar um driver específico para isso.

Os aplicativos funcionarão em qualquer browser, mas a Chrome Web Store, ao menos por enquanto, funcionará apenas nos navegadores Chrome.

O executivo Sundar Pichai apresenta o Chromebook

Visualização da Chrome Web Store

O presidente-executivo do Google, Eric Schmidt, disse que o conceito de computação em nuvem é antigo, mas que só foi possível concretizá-lo agora. “Vocês verão que é perfeitamente possível fazer tudo o que vocês fazem normalmente só usando nosso sistema baseado em nuvem”, afirmou na apresentação.

Linux Upson, engenheiro da empresa, esquentou o clima de concorrência em entrevista recente ao jornal norte-americano New York Times quando disse que o Chrome OS substituirá 60% dos computadores corporativos que utilizam atualmente o sistema operacional da Microsoft, Windows.

Jornalistas e convidados terão a oportunidade de testar o novo OS no notebook do Chrome Cr-48, já que o sistema ainda se encontra na versão beta, com uma série de bugs a serem corrigidos. A empresa planeja lançar a versão definitiva em notebooks dos parceiros Acer e Samsung, com processador Intel (provavelmente um Atom) na metade de 2011. Mas os early adopters que já quiserem colocar as mãos em uma dessas máquinas podem tentar garantir uma se inscrevendo no programa de testes do Google (clique aqui).

Sundar Pichai citou três fatores que resumiam o novo produto: simplicidade, velocidade e segurança. Sobre este último, o executivo ressaltou o fato de que o Chrome é o único browser que trabalha com o conceito de “sandboxing”, que isola cada site do restante do computador e de outras páginas abertas, blindando o HD.

O Google criou um site para demonstrar as funcionalidades do novo sistema e publicou diversos vídeos. Um deles mostra como é a experiência de usar o Chrome OS.