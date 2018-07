Empresas querem controlar mercado que dever ser a principal tendência nas telecomunicações

O Google Plus possui uma função nativa de videoconferência, o Hangout, que também pode ser usado em smartphones. FOTO: Reprodução

NOVA YORK – A tentativa da Cisco Systems para convencer um tribunal europeu a impor condições mais severas à aquisição da Skype pela Microsoft sinaliza que as empresas de tecnologia estão se preparando para a batalha pelo controle daquilo que muitos dizem será a próxima grande tendência: videoconferências.

À medida que a gigante das redes corre para proteger sua liderança de mercado e controle sobre uma tecnologia que está avançando do mundo dos negócios para o uso pessoal, empresas rivais como a Polycom e Citrix Systems vêm desenvolvendo soluções de fácil uso.

Todas elas concorrerão com a Microsoft, que, segundo os analistas, planeja integrar o Skype aos seus produtos, o que pode tornar seu software mais atraente e beneficiar futuras gerações de aparelhos equipados com o Windows.

O mercado de teleconferências é pequeno, mas sua crescente popularidade junto aos consumidores e uso mais amplo em celulares fazem com que a disputa — travada nos tribunais, junto às autoridades regulatórias e por meio de fusões e aquisições — ganhe importância.

“O vídeo é o novo mundo, e veremos muitas aquisições, muitos processos, e as empresas que ficarem para trás certamente tentarão contestar judicialmente o uso de patentes”, disse Krish Ramakrishnan, presidente-executivo da Blue Jeans Network, uma companhia de videoconferências online.

O grupo de pesquisa Infonetics previu que o vídeo será a principal tendência nas telecomunicações. O mercado mundial de teleconferências empresariais atingirá os US$ 5 bilhões em 2015, ante US$ 2,2 bilhões em 2010.

As videoconferências estão à beira de uma adoção generalizada. Novos serviços e software permitem que computadores, tablets ou smartphones comuns, dotados de conexão de alta velocidade com a internet, ofereçam qualidade semelhante aos caros sistemas antes reservados ao uso de empresas.

Na realidade, serviços gratuitos de chat em vídeo como o FaceTime, da Apple, o Skype e o Google+ vêm tornando o uso de videoconferências cada vez mais frequente fora do local de trabalho.

/ Nicola Leske (REUTERS)

