A rede social corporativa LinkedIn seguiu a linha das outras redes sociais e, agora, servirá também para compartilhar conteúdo. Haverá um botão para “compartilhar no LinkedIn”, como já acontece com o “curtir” do Facebook e o retweet para o Twitter.

A ideia é facilitar as conexões entre os profissionais e as empresas. São três opções de botões: um com contador horizontal, outro vertical e um horizontal sem contador. A funcionalidade é opcional.

O Huffington Post já usa a funcionalidade há algum tempo, e ontem Bloomberg, Forbes e o Mercury News a adotaram.

“Nós queremos oferecer aos leitores uma maneira efetiva de compartilhar conteúdo profissional relevante”, diz o blog da rede social.

“Como profissionais, nós sabemos a importância de acompanhar as tendências de mercado e as notícias do mundo dos negócios. Agora, nós tornamos mais fácil para você compartilhar notícias e pesquisar com sua equipe, clientes e parceiros”, explicam.