Dado Ruvic/Reuters Elon Musk anunciou compra do Twitter em abril, mas abandonou aquisição em julho por questionar números da plataforma

No último dia 30, tipo uma semana antes de Elon Musk anunciar que havia desistido de comprar o Twitter, ele admitiu aos executivos da companhia que não havia lido os detalhes de como a rede calcula o número de usuários falsos.

Esse é um ponto-chave no negócio: quantos robôs no Twitter não são pessoas de verdade. Desde o início, Musk argumentava que um de seus objetivos na aquisição da empresa era acabar com estes bots. Agora, alega que o Twitter se negou a apresentar uma conta precisa e que, por isso, desistiu da aquisição.

Um negócio de US$ 44 bilhões jogado fora porque, segundo Musk, o problema das contas falsas talvez seja grave. O mesmo problema que ele reconhecia existir desde o início. O problema que, aliás, primeiro o motivou a comprar o Twitter. E, enquanto o bilionário se queixava em público, apresentava em privado completo desinteresse em analisar a questão mais detalhadamente.

O Twitter já entrou com um processo contra Musk. Foi à Corte de Chancelaria do Estado de Delaware para obrigá-lo a terminar a aquisição com a qual se comprometeu. Esse tribunal, indicado para quaisquer disputas no contrato firmado por ambas as partes, costuma ser bastante rigoroso. De cara, o acordo prevê uma multa de US$ 1 bilhão caso a compra não ocorra por desistência de um dos signatários.

Musk terá sorte se precisar pagar apenas esse valor. E dificilmente sairá dessa confusão sem ter sua imagem manchada, tanto a pública quanto a reputação nos ambientes em que dinheiro circula.

De acordo com o processo aberto pelo Twitter, o bilionário começou a dar para trás na negociação quando as Bolsas no mundo despencaram. Seu dinheiro está em ações da Tesla.

Ocorre que há um papel assinado e Musk pode ter de pagar bem mais do que a multa. Suas ações, desde que o acordo foi firmado, fazendo comentários jocosos e humilhando publicamente o CEO, contribuíram para desvalorizar o Twitter. Os acionistas, agora, desejam reparação. Um juiz pode determinar uma indenização compensatória que pode chegar à casa da dezena de bilhões de dólares. Ou, caso considere difícil fazer o cálculo de qual o tamanho do prejuízo, pode obrigá-lo a fazer a compra.

Musk portou-se de forma tão errática e indigna que fará muita gente pensar duas vezes antes de fazer negócios com ele. Se condenado a indenizar os acionistas do Twitter, será obrigado a vender num repente uma quantidade grande de ações da Tesla. O que desvalorizará os papéis da empresa barbaramente. E, assim, atrairá outro processo, de acionistas da montadora, que terão também muitas razões de queixa.

Se o desastre sair por US$ 1 bilhão para Musk, sairá barato.