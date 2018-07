Foto: Reuters

O iPad da Apple chega às lojas norte-americanas neste sábado, 3, depois de meses de intensa agitação, dando aos consumidores a primeira chance de decidir se o novo aparelho vale toda a exaustiva publicidade.

Na principal loja da Apple, na Quinta Avenida em Nova York, houve torcida quando os consumidores finalmente entraram na loja às 9h (horário local), aparecendo alguns minutos depois carregando os primeiros iPads, um aparelho tido como uma ponte entre o laptop e o smartphone.

Toni Di Giorno, de 66 anos, de Pittsburgh, Pensilvânia, disse que havia esperado na fila desde as 5h na sexta-feira com sua filha e neta. “Elas estavam muito animadas para comprar um iPad”, disse ela.

Wall Street está curioso para ver se o aparelho – que foi colocado à venda nas mais de 200 lojas de varejo da empresa nos Estados Unidos, assim como em muitas lojas da Best Buy – consegue conquistar uma massa e estará monitorando as multidões neste final de semana para medir sua popularidade.

Multidões se formaram nas lojas no país a partir da manhã de sexta-feira, aguardando nos postos de venda em Nova York, Washington, Boston e São Francisco. Mas as filas eram visivelmente mais curtas que as que aguardavam o iPhone em 2007.

Em Richmond, Virgínia, cerca de 100 pessoas se aglomeraram na loja da Apple, tomando café e se entrosando em um clima festivo.

Muitos puderam fazer o pedido antecipado do aparelho desde meados de março, dando pouco motivo para esperar em fila no lançamento deste sábado. Os que solicitaram com suficiente antecedência online, puderam receber os iPads no sábado, buscando a loja ou por entrega à domicílio.

Analistas dizem que a empresa já recebeu alguns milhares de pedidos antecipados, com vendas estimadas entre 4 milhões e 7 milhões no primeiro ano.

Até US$800

A Apple lançou o iPad em janeiro depois de fervorosa especulação, e as ações vêm aumentando constantemente nos últimos dois meses.

Existe muita especulação sobre o iPad, que é uma nova categoria: um aparelho leve para acessar mídias que tenta unir os melhores atributos do smartphone e do laptop.

A tela sensível a toque do iPad mede 25 centímetros. Pesando 680 gramas, se assemelha a uma versão maior do iPhone, usando o mesmo sistema operacional. Os preços variam entre 499 dólares para um modelo Wi-Fi de curto alcance, e 800 dólares por uma versão com 3G.

O iPad foi desenvolvido para o uso de diversas mídias, inclusive jogos, vídeos, fotos, livros eletrônicos e revistas. Pode ser acessado por aproximadamente 150 mil aplicações já existentes do iPhone, assim como novas criadas especialmente para o iPad.

O iPad, lançado no sábado nos EUA apenas no modelo Wi-Fi, estará disponível em nove outros países até o final deste mês.

LEIA MAIS:

- Com o iPad na mão

- iPad hackeado

- iPad, novo hit da Apple, chega às lojas

- O iPad por dentro

- Estadão.com.br no iPad

- Sem iPadmania

- Elogios ao iPad

- O primeiro da fila

- Desencaixotando o iPad