Rede social promove hangouts com músicos e tem pocket show da cantora Céu

SÃO PAULO – Esta quinta-feira, 22, é dia do músico. Para comemorar a data o Google + realiza uma série de Hangouts com artistas brasileiros. Além de bater papos com os fãs, os músicos também tocarão algumas músicas.

—-

Às 19h, o site transmite um pocket show acústico da cantora Céu.

Para participar do Hangouts, acesse a página de música do Google +.

Veja a programação completa:

17h – Hangout especial com Pipo Pegoraro

17h – Hangout especial com Thiago Pethit no Vozes em Casa

17h – Hangout especial Dia do Músico com Beto Mejía

17h – Hangout especial Dia do Músico com Péricles

18h30 – Hangout especial Dia do Músico com Bruna Caram

19h – Hangout especial Dia do Músico com Céu

19h – Hangout especial Dia do Músico com Zeca Baleiro

21h – Hangout especial Dia do Músico com Holger

22h – Hangout especial Dia do Músico com Rafael Cortez