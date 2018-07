Um ano antes do Macintosh, ele dizia que as pessoas passariam mais tempo em computadores do que em carros

SÃO PAULO – Em 1983, Steve Jobs previa que as pessoas passariam mais tempo na frente de computadores do que em carros, que a distribuição de softwares poderia ser feita por telefone e que computadores portáteis funcionariam via rádio, entre outras coisas.

As suposições de Jobs foram reveladas em um trecho inédito de um discurso do fundador da Apple. Gravado durante a Conferência Internacional de Design em Aspen em 1983, a parte inicial da fala de Jobs no evento já era conhecida do público e circulava pela internet.

Mas o trecho inédito, onde Jobs começa a responder perguntas da platéia por cerca de 40 minutos, aparece agora através do blogueiro Marcel Brown, que ganhou de um conhecido a fita com o áudio completo da fala de Jobs.

No post em que revelou a gravação, Brown lista uma série de trechos da conversa com a platéia que só ganharam sentido anos depois.

Uma das frases mais interessantes destacadas pro Brown é quando Jobs praticamente descreve o iPad. “Colocar um computador incrivelmente grande em um livro que você possa carregar por aí e aprender a usar em 20 minutos”, diz Jobs, pensando em objetivos futuros. Um ano depois ele lançaria o primeiro Macintosh.

Apesar dessa descoberta, um material guardado nesse dia permanece perdido. Junto com outros participantes da conferência, Steve Jobs deixou um mouse de um Apple Lisa em uma cápsula do tempo enterrada na ocasião. Porém, a localização de onde o material foi enterrado é desconhecida há anos, já que o terreno passou por alterações.

Ouça a íntegra da fala de Jobs:

No ano passado o Link publicou um pôster com a íntegra do discurso feito por Jobs para a turma de formandos da Universidade de Stanford, na Califórnia.