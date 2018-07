Referência ao asteroide 2012 DA14 foi retirada da página inicial do Google

SÃO PAULO – Quem checar o logo da página inicial do Google nesta sexta-feira, 15, o verá em seu modo tradicional. Porém, o “doodle” de hoje era para ser animado em referência ao asteroide 2012 DA14 que passa nas proximidades do planeta Terra, a uma distância de pouco mais de 27 mil quilômetros.

Em razão do meteorito que atingiu a Rússia e deixou quase mil feridos, a animação acabou retirada do site. “Por respeito para com os feridos foi removido o Doodle de hoje na homepage do Google”, disse um porta-voz do Google à ABC News.

De acordo com o site Search Engine Land, esta é animação do Doodle removido: