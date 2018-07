Planejado para chegar logo depois da última versão do Kindle, o e-reader Nook demorou tanto que disputará as prateleiras com o iPad, o tablet da Apple. A livraria norte-americana Barnes & Noble, sua fabricante, afirmou que o seu leitor digital estará disponível em grande parte de suas filiais a partir desta quarta-feira, 10, após semanas e semanas de atraso.

Até agora, o e-reader estava sendo vendido apenas no site da megastore ou em quiosques encontrados em algumas lojas da maior rede de livrarias dos Estados Unidos. O lançamento, originalmente marcado para dezembro, foi adiado após a Barnes & Noble ter vendido todo o estoque do aparelho antes da temporada de Natal, não conseguindo aumentar a produção a tempo.

O Nook é um Kindle mais jeitosinho que deve esquentar a briga pela leitura digital nos Estados Unidos, rivalizando tanto com a Amazon quanto com a Apple. O aparelho tem design minimalista, tinta eletrônica e uma tela sensível ao toque, na parte inferior, que permite a escolha de livros e a navegação na ponta dos dedos.