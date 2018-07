Mas o poder de Oprah se estende muito além do universo literário. A atriz e apresentadora também é considerada uma das maiores causadoras da “Obamania” que tomou os Estados Unidos antes das eleições presidenciais no ano passado.

Eleita diversas vezes como a mulher mais poderosa do mundo (por revistas como a Time, Life, e o canal de TV CNN), basta que Oprah mencione algum produto em seu programa de entrevistas diurno ou em sua revista (intitulada simplesmente “O”) para que no dia seguinte sua influência já seja sentida.

Foi o que aconteceu com sites como o YouTube e Facebook, e mais recentemente, o Twitter. A rede social de microblogging viu o tráfego de seu site aumentar em mais de 40% após um programa especial que teve como convidados o ator e popular twitteiro Ashton Kutcher, além do próprio criador do serviço e CEO da companhia, Evan Williams.

Provando sua enorme capacidade de visão, Oprah também tem parceria fechada com alguns dos maiores provedores de serviços da internet nos dias de hoje, como o Skype. Ainda ajudou a lançar inovações tecnológicas, como o leitor de e-books da Amazon (Kindle), a bicicleta elétrica e ecológica eGO Cycle 2, e o carregador de baterias a base de energia solar Solio.

Para 2010, Oprah deve assumir o controle do canal de TV por assinatura Discovery Health – que passará a se chamar OWN: The Oprah Winfrey Network.