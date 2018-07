A enorme fila de espera em frente ao Yerba Buena Center

A entrada do lugar havia sido adesivada com a mesma imagem do convite

Quando Steve Jobs apareceu no palco, o auditório veio abaixo

Abatido e com a voz embargada, ele distribuiu sorrisos

8,5 bilhões de músicas vendidas no iTunes. É dinheiro que não acaba mais.

Mesmo depois de sobreviver a um transplante de fígado, Jobs não perdeu sua eloquência ao falar

O recurso LP adiciona conteúdo de primeira a clássicos da música

Os videogames portáteis são os novos alvos da Apple. Com o iPod Touch, ela quer dominar o mercado de jogos

Jobs apresenta as novas cores do iPod Nano

A traseira do novo iPod Touch de 64 GB

O iPod Nano colorido, com a câmera integrada

Todas as cores do iPod Nano

Intrigada com o tamanho, jornalista compara uma câmera de vídeo que grava em memória flash com o novo iPod Nano

A diferença de tamanho entre esse tipo de filmadora com o Nano é absurda. Segundo a Apple, o Nano tem um terço da espessura

Para finalizar, o novo Shuffle feito em aço inox