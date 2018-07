Um grupo israelense do Greenpeace acusou o Facebook de censurar a publicação de um anuncio que pedia que a rede social alimentasse seu centro de dados, localizado em Oregon, com energias limpas e não carbono. A organização ambientalista pediu ao Facebook há duas semanas que incluísse um anúncio publicitário que continha uma chamada para que a companhia apostasse em energia elétrica com menor impacto ambiental, explicou responsável de campanhas de novas mídias do Greenpeace, Itamar Weitzman.

“Não é permitido que os anúncios usem o nome, logotipos, marcas, terminologia do site do Facebook ou façam referências ao Facebook em seu título, texto ou URL”, foi a resposta.

Weitzman ressalta que o anúncio não pretende prejudicar a empresa. “Isto não é uma campanha contra o Facebook. O Facebook é uma ferramenta estupenda, mas deveriam apoiar o verde”, justificou.

Durante a campanha internacional pela energia sustentável, o Greenpeace Israel lançou um site em hebraico com uma proposta que superou as 2 mil assinaturas de apoio e um vídeo de Michael Moshonov, ator israelense que participou de Lebanon, filme de Samuel Maoz e que recebeu o Leão de Ouro em Veneza em 2009.

O Facebook não comentou o assunto. Porém, no mês passado, a empresa anunciou alguma alterações nos seus padrões de consumo energético e refrigeração no centro de Oregon. Para melhorar sua eficiência energética, o Facebook adotou um sistema que umidifica o ar, o que esfria o ambiente e baixa o consumo de eletricidade das suas instalações, cheias de computadores que ficam ligados o tempo todo.

