‘Nunca foi meu objetivo fazer uma rede social descolada’, comentou o CEO do Facebook em palestra em Washington

SÃO PAULO – Pela primeira vez, Mark Zuckerberg admitiu que o Facebook não é uma rede social descolada – e talvez nunca mais seja. O comentário foi feito em uma palestra em Washington, em uma conversa entre o CEO da rede social e o editor do jornal The Atlantic.

“As pessoas acham que estamos tentando ser descolados. Nunca foi meu objetivo. Sou a pessoa menos ‘cool’ que existe. [O Facebook] já tem quase 10 anos, de maneira que nós não somos uma coisa de nicho. Esse tipo de abordagem não serve mais para nós”, disse Zuckerberg.

O comentário foi uma resposta à pergunta se o CEO do Facebook estaria preocupado com o fato de que sua criação poderia se tornar uma rede social pouco atraente para os jovens e perder sua força, como aconteceu com o MySpacce.

Na sequência, Zuckerberg comparou o Facebook à eletricidade, pelo menos no que diz respeito à sua utilidade: “Talvez a eletricidade fosse legal quando apareceu pela primeira vez, mas as pessoas pararam de falar sobre ela porque não era uma coisa nova. A pergunta é: menos gente usaria lâmpadas elétricas só porque isso não é tão descolado?”.

Político

Na reunião, Zuckerberg também falou sobre o FWD.us, organização que fundou recentemente para batalhar por questões políticas como imigração, mas que apoia candidatos dos dois partidos norte-americanos.

Quando questionado sobre sua orientação política, o criador do Facebook disse que não se encaixa como democrata ou republicano. “Sou a favor da economia do conhecimento”, resumiu.