??? Consultor acredita que bancos serão ultrapassados

SÃO PAULO – O consultor australiano Brett King é autor do livro Bank 2.0 (ainda sem tradução) em que reúne as ideias sobre como os bancos precisam se adaptar à realidade digital. Na semana passada ele falou ao Link após uma apresentação durante o Ciab 2011, principal evento do setor bancário do País, e fez uma previsão. “Em quatro anos, o celular será o principal canal bancário do Brasil”, disse. Em 2010, 2,2 milhões de contas bancárias acessaram serviços no celular, longe ainda das 37,8 milhões que usam a internet.

Moedas virtuais podem se tornar relevantes na economia?

As pessoas estão usando menos dinheiro físico no mundo. Quando o dinheiro se tornar completamente digital, qual será a diferença entre uma moeda física e uma moeda digital e virtual? Nenhuma. Vai ser cada vez mais difícil diferenciar os benefícios do dinheiro físico. Acho que as pessoas vão transferir dinheiro das mais diferentes formas. O Facebook, por exemplo, tem mais de 500 milhões de usuários com o potencial de criar um novo sistema econômico.

Não é difícil imaginar uma pessoa usando créditos do Facebook para pagar por um café…

Sim, não há razão que impeça um amigo seu de enviar dinheiro para você usando os créditos do Facebook e que você possa usá-los em uma loja. Acho isso perfeitamente possível. Já vemos algumas coisas acontecendo, como um banco na Alemanha, o Fidor Bank. Ele permite trocar e guardar moedas virtuais usando o próprio sistema de internet banking. É uma ideia genial.

Estas moedas podem aumentar os crimes financeiros?

Eu acho que isso é só rumor. Na realidade, a forma mais fácil de lavar dinheiro é usando notas físicas. É muito mais fácil lavar dinheiro assim do que com bitcoins. Quando todas as transações com uma moeda ficam registradas eletronicamente, isso é muito mais seguro do que dinheiro físico. Claro, criminosos sempre encontram uma forma de usar esses mecanismos. Mas aí o problema é outro.

Os bancos deixarão de ser importantes no futuro?

Nos EUA, umas 50 milhões de pessoas não têm nenhuma relação bancária, quase 20% da população, e esse número está crescendo, não diminuindo. As pessoas estão preferindo outras alternativas. Isso tem muito a ver com uma mudança de comportamento e os bancos estão perdendo a relevância para os consumidores. Os bancos não oferecem o tipo de serviço que as pessoas querem. Por exemplo, nos EUA, 70% das solicitações de cartões de crédito são recusadas. Então, se você tem uma empresa que se recusa a oferecer um serviço para os clientes, isso é um problema.

No futuro, o cartão de crédito vai virar um aplicativo de celular que você simplesmente baixa no telefone. Quando isso acontecer, você precisará de um banco? Não, você precisará da Apple, do Google, de uma empresa de telecomunicações, mas de um banco?

Mas já existem formas de pagar com celular há anos e ainda não é algo popular.

Um dos problemas é que é complicado transferir dinheiro usando um celular. Muitos bancos não permitem isso. Você é obrigado a fazer um cheque, a usar um caixa eletrônico, a ir à uma agência ou a usar o site do banco. O que os consumidores podem fazer não é o que eles querem, é o que os bancos deixam fazer. São duas coisas diferentes. É por isso que o PayPal cresceu, porque criou algo simples e fácil.

O Google Wallet pode se tornar um competidor forte de serviços como o PayPal?

Acho que, quando a pessoa usar o Wallet, ela não vai querer ter outros serviços que façam a mesma coisa. Por isso, o que está acontecendo hoje é uma grande disputa pela carteira digital entre as empresas. Todo mundo quer ser dono disso. Por isso as empresas estão se associando a fabricantes de celular. Mas as operadoras de celular não terão nenhum controle disso. São empresas como a Apple, o Google, BlackBerry, Microsoft e Nokia que vão controlar essas carteiras no futuro. Os bancos ficarão responsáveis apenas pela infraestrutura de pagamentos.

