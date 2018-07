A partir desta quarta, chamadas para celulares 11 não serão mais completadas

Por ‘Economia & Negócios’

SÃO PAULO – A partir desta quarta-feira, 17, as chamadas para telefones celulares com DDD 11 feitas com oito dígitos não serão mais completadas, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Quem discar apenas os oito dígitos ouvirá a seguinte mensagem: “Esse número mudou. Acrescente o nove antes do número celular. Ligue novamente.” A chamada será finalizada sem completar.

Até 15 de janeiro de 2013 as operadoras deverão informar sobre a nova forma de discagem.

O dígito 9 à esquerda do número do celular entrou em vigor no dia 29 de julho na capital paulista e em outros 63 municípios que usam o DDD 11. Ele deve ser acrescentado em todas as ligações para telefones celulares da área 11, independentemente do local de origem da chamada.

Estimativa do SindiTelebrasil, associação que representa as empresas de telecomunicação, até 2016, todos os celulares do Brasil terão nove dígitos.

Com o nono dígito, a capacidade de numeração da área 11 aumentou de 44 milhões para 90 milhões de números.

À rádio Estadão ESPN, o engenheiro de telecomunicações João Miguel da Rocha Filho afirmou que o acréscimo do nono dígito representa uma tendência mundial. “É uma coisa que causa que praticamente nenhum distúrbio e nem é muito cara de ser feita”, diz. Ouça a entrevista no site da Estadão ESPN.

Mas, para a Associação de Engenheiros de Telecomunicações (AET), apesar de a medida resolver o problema da criação de linhas, ela encoberta outras questões. Por exemplo: por que aumentar um dígito no número local e não criar uma nova área tarifária (tipo 10) para as cidades do entorno de São Paulo que hoje são 11? As tarifas cobradas para ligar de uma operadora para a outra são caras, o que faz muita gente ter até quatro chips. Se as tarifas fossem mais baratas, isso não excluiria a necessidade de haver mais linhas de telefone celular?

Para esclarecer essas dúvidas, o Radar Tecnológico conversou com a Anatel sobre o assunto em julho.

