Esse processo se chama expansão do número de gTLDs, ou generic Top-Level Domains, que nos domínios .com.br, por exemplo, equivale ao .br. O .br está associado, no nosso caso, ao NIC.br, que controla os domínios com essas terminações, e a sites brasileiros. A abertura da possibilidade de cadastro de novos domínios primários pode eliminar a localização geográfica dos nomes na web ao qual estamos acostumados, e criar um novo mercado de comercialização desses domínios. De acordo com a Diretora de Produtos e Serviços da ICANN, Karla Valente, o potencial de mudanças que o crescimento dos gTLDs pode causar na web é gigante. “Mas não podemos prever quais os tipos de mudanças. Pode haver a criação de um novo mercado, mudanças no âmbito de segurança… pode também não haver mudança nenhuma”, diz.

Quando as candidaturas forem abertas – e, segundo Karla, ainda não há previsões para isso – qualquer pessoa jurídica pode solicitar um domínio primário, desde que esteja amparada pela infraestrutura necessária e tenha 185 mil dólares, o valor da inscrição, que cobre os custos de avaliação.

No site do ICANN, as regulamentações para as candidaturas, os critérios de escolha, de desempate e de julgamento de objeções estão disponíveis em um Manual do Candidato.