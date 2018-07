Uma das versões mais populares do Windows XP, o Service Pack 2, não terá mais o suporte da Microsoft a partir do dia 13. Usuários que ainda usam a versão, terão de migrar para o Windows XP Service Pack 3 para continuar recebendo atualizações de segurança e correções do sistema.

O SP3, como é conhecido, ainda terá suporte e receberá novas atualizações até abril de 2014, quando deverá ser decretado oficialmente o fim do Windows XP.

Os chamados “Service Packs” são grandes pacotes de atualizações e correções do sistema lançados pela Mircrosoft ao longo dos anos que se seguem após o lançamento de um sistema operacional. O Windows XP, por exemplo, teve três Service Packs, lançados em 2002, 2004 e 2008, respectivamente.

A atualização para o SP3 pode ser feita por meio do Windows Update, serviço que recebe as atualizações do sistema. Para saber qual a versão do Windows XP, vá em Iniciar/Configurações/Painel de Controle/Sistema. A Microsoft tem uma página que explica sobre o assunto.

Apesar de a empresa ter lançado dois sistemas operacionais depois do Windows XP (o Vista e o 7), o XP ainda é utilizado por cerca da metade dos computadores em todo o mundo.

