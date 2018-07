A loja de presentes virtuais do Facebook está com os dias contados. No dia primeiro de agosto o Facebook Gifts sai do ar e encerra o serviço que introduziu a maior rede social no mundo das transações online. As vendas continuam normalmente durante o mês de julho e os presentes recebidos até o fechamento continuarão disponíveis no mural dos usuários.

Lançado em 2007, o Gifts foi a semente para a criação dos Facebook Credits – ele marcou a primeira vez que os usuários do Facebook puderam efetivamente pagar por alguma coisa. Hoje, a empresa de Mark Zuckerberg desponta como um dos grandes jogadores no mercado das vendas online graças, justamente, aos créditos da rede social, que tiveram suas vendas alavancadas pelo crescimento dos jogos sociais que possuem funções pagas.

Foto: reprodução

O anúncio da loja virtual soou como uma surpresa e o texto postado por Jared Morgenstern no blog oficial da rede social é evasivo quanto aos motivos do fechamento. Ele diz: “Fechar a loja virtual pode desapontar muitas pessoas que já deram milhões de presentes, mas nós tomamos a decisão depois de pensar cuidadosamente em qual será o foco de nossos esforços na área de desenvolvimento de produtos. (Com o fechamento do Gifts) Poderemos focar na melhora de produtos e funcionalidades que as pessoas usam todos os dias, como o aplicativo de fotos, o feed de notícias, os jogos, os comentários, o mural e o botão gostar”.

Par quem quiser continuar enviando agrados online pode recorrer a aplicativos como o Hallmark eCards, o Birthday Cards e o Pieces of Flair.