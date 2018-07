Merus Capital, a empresa de financiamento de capital cofundada pelo responsável por fusões e aquisições do Google, está preparando-se para um investimento de 100 milhões de dólares, de acordo com um parceiro. A empresa, que tem sede em Palo Alto, na Califórnia, ainda está investindo os 40 milhões de dólares que abriram para empresas iniciantes, mas planeja o lançamento de um segundo fundo até a metade de 2011, disse a fonte, que preferiu permanecer anônima.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Merus foi fundada por Salman Ullah, ex-vice-presidente de desenvolvimento corporativo do Google, e por Sean Dempsey, que trabalhava com Ullah no grupo de fusões e aquisições do site. Antes disso, a dupla trabalhava no grupo de desenvolvimento corporativo da Microsoft ao lado de Peter Hsing, que também é fundadora da Merus. Dempsey, entrevistado por telefone, preferiu não comentar os planos da empresa para levantar fundos no futuro.

Os planos para começar um segundo fundo surgem à medida em que uma nova geração de empresas online em ascensão, como o o site de compra coletiva Groupon ou a empresa de jogos sociais Zynga, começam a aparecer para os investidores em geral. No início deste mês, o Twitter – que ainda é tratado como novidade neste mercado – conseguiu levantar US$ 200 milhões em um novo financiamento vindo de diferentes empresas.

A Merus, que começou em novembro de 2007, agora centraliza seus investimentos em empresas de software iniciantes que visem desenvolver ferramentas para integrar grandes soluções de negócios online, de forma que elas possam operar de forma mais eficiente. Assim, oito empresas foram estabelecidas com o primeiro investimento, incluindo a Chai Labs, uma empresa fundada pelo ex-executivo do Google Gokul Rajaram que, de acordo com relatórios, foi comprada pelo Facebook no início deste ano.

A quantidade de dinheiro oferecidas por empresas norte-americanas de financiamento de capital de risco diminuiu de 2008 para 2009 e provavelmente irá decrescer em 2010, de acordo com Mark Heesen, presidente da Associação Nacional de Empresas de Capital de Risco.

Mesmo assim, algumas poucas empresas de grande porte que conseguiram arrecadar fundos nos últimos meses, incluindo 250 milhões de dólares levantados pelo fundo em empresas de caráter social Kleiner Perkins Caufield & Byers e 650 milhões de dólares reunidos pelo fundo Andressen Horowitz.

De acordo com Heesen, o número crescente de aquisições de empresas iniciantes e o panorama em ascensão em relação à abertura de capital de empresas de grande porte estão incentivando possíveis parceiros de empresas desta natureza a voltar a investir, o que pode aumentar ainda mais a oferta de fundos futuros./REUTERS