“Subimos muito tarde no trem da revolução industrial, mas não percamos essa nova oportunidade. E esta oportunidade é necessariamente digital. Seja qual for o modelo de desenvolvimento, a visão de longo prazo, o sonho de país que tenhamos, a dimensão digital estará em seu centro. Mas, aqueles que assinam esta carta buscam, sobretudo, a possibilidade de construir um Chile com um acesso mais equitativo às oportunidades, e é, quem sabe, aí onde a tecnologia exerce seu papel mais transformador, ao democratizar de maneira radical o acesso às fontes de informação, de conhecimento, de criação de valor e de desenvolvimento pessoal”.

O trecho acima faz parte de uma carta aberta que blogueiros chilenos fizeram aos políticos do país que passa pelo segundo turno de suas eleições neste mês de janeiro de 2010. Inpirados pela Carta Aberta ao Futuro Presidente, publicada em blogs espanhóis em março de 2008, e na Carta Aberta a Políticos e Candidatos 2.0, do chileno Paulo Saavedra, a mensagem é assinada pelos blogueiros Enzo Abbagliati, Patricio Astorga, Alejandro Barros, Hugo Martínez, Paulo Saavedra, Marco A. Zúñiga e lida com uma série de assuntos velhos conhecidos de quem já usa a internet, mas que parecem passar ao largo de mais de uma geração de políticos. A informação é do blog Trezentos.