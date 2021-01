LG expande sua plataforma em um ecossistema de integração de dispositivos para uma verdadeira experiência digital - Divulgação LG

Em um mundo em profunda transformação, no qual o sentido de ficar em casa ganhou novas dimensões – já que nossas residências deixaram de apenas ser o local de descanso e lazer, mas se tornaram hubs para trabalho, educação e entretenimento –, dispor de dispositivos, ferramentas e um sistema de conexão que garanta produtividade e conforto deixou de ser luxo para virar necessidade.

A LG contribui com essa vida nova expandindo sua plataforma ThinQ, um ecossistema de integração de dispositivos para uma verdadeira experiência digital inovadora e moldada aos novos tempos, unindo toda a enorme variedade de produtos da marca em um só lugar.

Com base no smartphone, a ThinQ está evoluindo e se transformando em uma plataforma de estilo de vida, de acordo com Sonah Lee, diretora de Marketing da empresa, “abrigando uma gama completa de serviços para ajudar os consumidores a obter mais praticidade no dia a dia com os produtos da marca”.

“A LG ThinQ é nossa visão de um futuro melhor, de uma vida melhor”, acrescentou Samuel Chang, vice-presidente do Centro de Inovação da LG na América do Norte, na apresentação da plataforma feita pela empresa na Consumer Electronics Show (CES) 2021.

Na prática, a plataforma funciona como um verdadeiro assistente digital, que acompanha você reunindo todos os dispositivos da casa conectada – como TVs, eletrônicos, eletrodomésticos – por meio da internet das coisas (IoT) e trazendo a inteligência artificial, recursos que tornam a vida digital ainda mais fácil.

Foco no consumidor

Pela ThinQ, o consumidor tem acesso ao controle de temperatura e iluminação da residência via ar-condicionado e iluminação conectada; pode programar operações de limpeza, purificação do ar, lavagem de roupas; controla a CLOi, robô da LG que realiza a desinfecção de ambientes por meio de lâmpadas ultravioleta; consegue monitorar e controlar à distância a TV, o estado da geladeira e os mantimentos, podendo criar rotinas inteligentes; e ainda estão presentes informações sobre sensores espalhados pela residência. O aplicativo também vem sendo constantemente melhorado, ganhando novos serviços – e, nessa área, uma das novidades é o serviço ativo de atenção ao consumidor (customer care).

O novo conceito, que representará o maior salto na evolução desse ecossistema, prevê também que a ThinQ deixe de ser apenas um sistema de controle das coisas para se transformar em uma “plataforma de estilo de vida inteligente”, explica Sonah. Isso acontecerá com a incorporação de acessos em nuvem, análise de dados (big data) e aprimoramento da inteligência artificial nas operações, unindo produtos, serviços e soluções a serem oferecidas aos clientes da marca.

Serão também adotados os conceitos de inovação aberta e colaboração, justamente para integrar essas novidades ao ecossistema ThinQ. “Estamos contando com uma ampla rede de parceiros que trabalharão em conjunto para deixar as coisas mais acessíveis, mais convenientes e mais úteis para nossos clientes”, explica a executiva.

A LG já anunciou, por exemplo, o trabalho conjunto com marcas líderes no setor alimentício, como a Nestlé e a Kraft-Heinz. Isso vai possibilitar ao consumidor que adquire produtos dessas marcas utilizar um recurso de escaneamento dos códigos de barras dos alimentos para configurar corretamente os eletrodomésticos da cozinha para preparação das receitas específicas – assim obtendo uma receita saudável, correta, sem estresse e com grande economia de tempo.

Mais um exemplo: para quem está mudando de casa, a plataforma ThinQ oferece a assistência da Home Advisor, plataforma que conecta proprietários de imóveis a prestadores de serviços. Por meio do serviço, o cliente tem certeza da compatibilidade de seus eletrodomésticos com sua nova residência.