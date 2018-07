Post publicado no:

Por Jenna Wortham

A primeira vez que pus os olhos no meu iPad novinho em folha, me encantei.

Orgulhosamente o exibi para os amigos e convidei desconhecidos curiosos a passar os dedos sobre sua superfície brilhante. À noite, me instalei com a máquina num lugar confortável para assistir a um filme. Meu habilidoso amigo Mathew até costurou um estojo de proteção para guardá-lo quando não estivesse em uso.

E agora?

Nem lembro quando foi a última vez que o usei rapidamente.

A verdade é que tenho pavor de quebrá-lo. É muito pesado para segurar com uma mão só numa viagem de metrô cheia de solavancos. E se uma tempestade me pegar sem guarda-chuva? Nunca tenho muita sorte com estes aparelhos. Já tive uma amarga experiência com o visor quebrado — deixei cair sobre a mesa do café 20 minutos depois de tirá-lo da caixa.

O Galaxy Tab tem algumas vantagens sobre o iPad. FOTO: Jenna Wortham/NYT

Mas a ideia de carregar um tablet e de usá-lo como terceiro visor para tomar notas, ver o noticiário e outra mídia ou assistir a um filme no avião me atrai muito.

Só quero um investimento de menor risco.

Por isso fiquei tão animada com o Galaxy Tab da Samsung, mostrado na convenção da CITA em São Francisco, na semana passada.

Como pesa menos de 400 gramas — a metade do peso do iPad — , o aparelho coube direitinho na palma da minha mão e era fácil de usar com uma mão só.

Embora — com pouco mais de 17 centímetros — a tela sensível ao toque do Galaxy Tab seja ligeiramente menor do que o amplo display (26 centímetros) do iPad, da Apple, ele tem um espaço que satisfaz. Há algo inexplicavelmente confiável no design compacto que dá a ilusão de conveniência e mobilidade. Certamente será muito mais fácil de enfiar num bolso (espaçoso) das calças ou num compartimento lateral de uma bolsa de viagem.

Também fica bem menos chamativo puxá-lo para fora num café ou no trem, o que o torna sem dúvida mais confortável de usar em lugares públicos repletos de gente.

Evidentemente, ainda não dá para saber se isto seria suficiente para ele competir com a popularidade inicial do iPad. Para isto, teria de ter um valor muito atraente, porque o iPad tem um belo catálogo de aplicativos e uma melhor resolução do visor.

O Wi-Fi do centro de conferências era lento demais para testar adequadamente o sistema operacional e os aplicativos. As poucas páginas da internet que escolhi na hora carregaram rapidamente; e o streaming do trailer de um filme foi também agradável. Nenhuma das operadoras de celular com as quais a Samsung está trabalhando para vender o aparelho anunciou o preço, ou se exigirá um longo contrato de permanência.

Mas, se o preço for adequado, talvez seja um concorrente interessante.

O Galaxy Tab é o primeiro tablet, além do iPad com o qual tive a oportunidade de brincar. E certamente não será o último. Mas se precisar jogar um tablet na minha sacola para uma viagem de trabalho ou deixar que minha sobrinha brinque com ele durante um longo passeio de carro, talvez, por enquanto, eu deva preferir o Tab.

/ Tradução de Anna Capovilla