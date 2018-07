O lateral-esquerdo Roberto Carlos teve uma bem-sucedida carreira internacional por causa de sua explosão de velocidade nos arranques pelo lado de campo, e pela força absurda de seu chute – principalmente em cobranças de falta.

Uma delas, contra a seleção da França em 1997, entrou para a história do futebol como um “gol impossível” por conta da trajetória peculiar da bola, que fez uma curva desviando da barreira e retornando à direção do gol. O então goleiro francês, Fabien Barthez, nada pôde fazer além de observar embasbacado. Reveja:

O jogador brasileiro provou que seu chute não era obra do acaso ao marcar diversos gols em cobranças muito parecidas. Agora, finalmente, um grupo de cientistas franceses conseguiu provar que o efeito colocado na bola por Roberto Carlos não era só obra do acaso, e sim, resultado de uma complicada equação física. Confira abaixo o gráfico criado pela BBC:

O estudo revela que quando uma esfera gira sobre seu próprio eixo, sua trajetória torna-se espiral. Normalmente, as pequenas distâncias viajadas pela bola e a ação da gravidade impedem a observação do fenômeno, mas vez ou outra aparece um Roberto Carlos no mundo capaz de alterar os paradigmas da ciência esportiva.