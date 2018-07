Os resultados das buscas do Google vão exibir uma mensagem de alerta quando houver suspeita de que o site está infectado e de que pode comprometer a segurança do computador do usuário. O alerta é identificado por um link com a frase “this site may be compromised” (este site pode estar vulnerável), logo abaixo do resultado de uma busca, como mostra a imagem:

O gerente de produtos Gideon Wald explicou em um blog da empresa que a notificação será incluída nos resultados das buscas quando os sistemas do Google detectarem sinais de que o site foi hackeado.

Assim, o Google espera prevenir que os usuários infectem seus computadores com vírus escondidos nos sites. Segundo o gerente de produtos, o Google vai avisar os responsáveis pelos sites identificados pelo buscador como inseguros.

O Google já tinha um sistema de alerta semelhante, que notificava a pessoa antes de ela entrar em um site infectado a partir de uma busca. O alerta agora reforça as suspeitas em relação à segurança dos sites.