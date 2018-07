As lendas dizem que o melhor patrão do mundo é o Google. Não há rigor quanto a roupa e os funcionários podem dedicar tempo no trabalho para tocar projetos pessoais – assim nasceu o Orkut. Além de tudo, a empresa paga bem. Mas o que tem a dizer quem efetivamente trabalha no Google? Nesta quarta-feira, 7, no site Reddit, os funcionários do maior site de buscas da internet deram seus relatos — de forma anônima — de como é ter o Google como patrão. O Mashable juntou alguns deles:

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

• “Eu estive lá por cerca de cinco anos. Você pode ler sobre as partes boas em qualquer lugar, então eu vou tentar oferecer um contraponto com base em ter trabalhado em outras empresas de software.

Um problema comum é que não é fácil perder o foco e se estragar diante de todas as regalias. As pessoas queixam-se sobre a qualidade dos brownies gratuitos que são oferecidos. É constrangedor estar rodeado de pessoas que se tornaram como crianças mimadas.

A sede do Google em Mountain View, Califórnia. 08/05/2008. FOTO: Kimberly White/REUTERS

Um problema específico de engenharia é que lá há um grande apoio para as operações — ou seja, um monte de gente cujo trabalho é manter os sistemas em execução. E em geral os engenheiros não estão disponíveis a qualquer momento em que você queira ligar para eles. O lado positivo é que eles podem se concentrar no desenvolvimento, ter um sono adequado e ser mais produtivos. A desvantagem é que eles podem facilmente perder o contato com o que realmente está acontecendo nos centros de dados e às vezes até mesmo com seus clientes.

Por último, a empresa aposta alto em ‘sorte de produção’, o que significa tentar um monte de coisas em diversas áreas na esperança de que algumas dessas tentativas rendam frutos.”

—

• “Google é um ótimo lugar para trabalhar. Estas são as coisas que eu gosto sobre meu trabalho:

1) Todo mundo é super inteligente

2) 18 tipos diferentes de café

3) Lanche, almoço, jantar gratuitos

4) A comida é de qualidade gourmet (por exemplo, omeleteria, chefs que fazem sanduíches personalizados para você, sashimi, drinks e snacks gratuitos nas 24 horas por dia, nos sete dias da semana.

5) Toda sexta-feira, Larry, Sergei, ou Eric (os mais altos na hierarquia da empresa) vem pessoalmente até a gente e perguntam quais são nossas dúvidas e questões. Nesse dia também temos cerveja grátis”

—

• “O trabalho de gerenciamento dentro da empresa é terrível. Um gestor típico tem de 50 a 100 empregados, então mesmo que eles se encontre com os seus subordinados uma vez por mês durante 30 minutos isso não é muito tempo para a interação. Como resultado, os gestores não têm poder para participar nas decisões técnicas, não têm muito voto em avaliações de desempenho (isto é feito por uma outra comissão), e nem mesmo influenciam nas contratações (que também é feito por uma comissão). Eu perguntei a funcionários mais antigos do Google o que os gestores efetivamente fazem, e a resposta de todos foi: “Eu não sei”. Quase todas as decisões dos gestores que eu testemunhei no Google (principalmente em torno da mobilização de recursos novos projetos), não foram boas. A única maneira que eu poderia explicar a posição deles é algum tipo de política e lutas internas no alto escalão. Se você gosta de ser um gestor técnico, se é como você vê a sua carreira, o Google definitivamente não é para você.”