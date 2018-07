Serviço de pagamento por celular Google Wallet entrou no ar nos Estados Unidos com parcerias com Visa e MasterCard

LOS ANGELES – O Google lançou oficialmente eu primeiro serviço de carteira virtual no celular através de um aplicativo que funcionará em um primeiro momento em terminais da empresa de telefonia Sprint. A empresa informou também que Visa, Discover e American Express haviam aceitado participar de sua nova ferramenta de pagamento e estavam trabalhando para adaptar suas especificações ao Google Wallet, que já funciona para MasterCard.

Inicialmente somente os usuários de Sprint que tenham um telefone modelo Nexus S 4G poderão acessar o Google Wallet, que aos poucos será disponibilizado para mais aparelhos. A carteira eletrônica se baseia na tecnologia de comunicação sem fio por proximidade (Near Field Communication ou NFC) aplicada a telefones com sistema operacional Android e terminais de pagamento instalados em lojas.

Há mais de 300 mil pontos de venda habilitados nos Estados Unidos para usar esse aplicativo que o Google anunciou pela primeira vez em maio deste ano. A companhia estenderá este modelo a outros países ao longo dos próximos meses. Este sistema de pagamento, pelo qual as lojas não terão que desembolsar cotas extras, foi desenvolvido em colaboração com o Citybank e com a MasterCard.

Os aplicativos baixados pelos usuários registrarão os números dos cartões de crédito e permitirão pagar as compras realizadas apenas passando o terminal na frente de um dispositivo que o reconheça. Além disso, o Google comercializará cartões pré-pagos próprios que poderão ser recarregados com qualquer cartão, tenha ou não acordo com Google.

A comunicação entre os pontos de venda, os clientes e as entidades financeiras estarão protegidos e os usuários disporão de um código PIN para verificar sua identidade e evitar fraudes. O serviço também suportará números de conta de cartões de afinidade e permitirá receber descontos e promoções, através de redes sem fios ou passando o telefone celular na frente de “pontos de oferta” instalados em lojas e locais públicos.

As lojas poderão desenvolver cupons de desconto e programas de fidelidade de clientes, que serão aplicados automaticamente ao comprar produtos e tê-los disponíveis para os usuários nos pontos de oferta. Além disso, os clientes poderão encontrar promoções no buscador do Google e enviá-las ao telefone se ambos equipamentos estiverem sincronizados.

