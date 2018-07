Ele pode ser a escolha número um na hora de buscar qualquer coisa na internet — mas isso não significa que o Google é infalível. O site Wordstream compilou os principais fracassos da empresa de Mountain View, Califórnia, em uma grande imagem (em inglês) que você confere no final desse post. Confira antes, abaixo, a lista de produtos e serviços do Google que não encontraram o sucesso habitual.

2005: Google X

Uma homenagem ao OS X, da Apple. A página de busca ganhava um visual mais parecido com o do sistema operacional, com grandes ícones lado a lado. Durou um dia.

2006: Google Answers

A resposta do Google ao Yahoo Answers contava com pesquisadores profissionais — por um preço. Como a informação gratuita é mais valorizada que a especializada, o serviço não vingou.

2007: Video Player

Um tocador de vídeos que reproduzia arquivos do site Google Video. Sem nenhuma novidade em relção aos players do mercado, o produto não durou — assim como o próprio Google Video, que virou apenas um buscador especializado.

2008: Web Accelerator

O software que prometia deixar a internet mais rápida na verdade apenas direcionava os usuários a um proxy do Google. Saiu do ar cercado de polêmicas sobre segurança e privacidade.

2008: Google Page Creator

Um gerador de sites do Google, a ferramenta ajudava usuários iniciantes a programarem suas páginas sem necessitar de conhecimentos de HTML. Foi preterido em favor do Google Sites.

2009: Google Catalog

Um buscador de catálogos comerciais impressos, que perdeu a função justamente porque as pessoas que compram pela internet não usam mais catálogos impressos.

2009: Audio Ads

Uma tentativa de investir no mercado de anúncios em áudio, como no rádio. Muito criticado por ser ineficiente nas métricas, afugentando anunciantes.

2009: Dodgeball

Serviço de rede social para celulares, o Dodgeball foi comprado pelo Google e acabou se transformando no Google Latitude. O fundador do Dodgeball deixou a empresa e criou o Foursquare, atual líder entre as redes baseadas em geolocalização.

2009: Jaiku

Outro investimento furado da empresa. O Jaiku seria a resposta do Google ao Twitter, mas a dificuldade em conseguir massa crítica de usuários e volume de postagens, a ferramenta acabou aposentada, e hoje em dia seu código-fonte é aberto para desenvolvedores.

2009: Google Notebook

O caderninho virtual do Google, permitia a reunião de textos, imagens, links e anotações. Acabou substituído pelo Google Docs, uma suíte mais completa de aplicativos na nuvem.

2010: Google Wave

Anunciado pelo Google como a revolução do e-mail, o Google Wave causou grande comoção durante o processo de distribuição de convites. Seu sistema pesado e a complexidade das funções, no entanto, afastou a grande maioria dos usuários, levando a empresa a desistir oficialmente do produto.

2010: Wiki Search

Uma excelente ferramenta que permitia aos usuários maior controle sobre como os resultados da busca eram exibidos. No Wiki Search, os resultados podiam ser movidos para cima ou para baixo, de acordo com sua relevância para o usuário. A única função que restou foi a possibilidade de estrelar os resultados, como no Gmail.

20??: Buzz

Mais uma tentativa do Google de competir com Twitter e Facebook na área de microblogging social. O Buzz foi duramente criticado desde seu lançamento surpresa, por invadir a privacidade dos usuários através de uma muitas vezes indesejada integração com o Gmail. Ainda funciona, mas por quanto tempo?

*Imagem: Wordstream/Reprodução