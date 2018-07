Arnold Schwarzenegger acaba de lançar uma série de TV infantil, The Governator, que junta sua experiência como governador da Califórnia e o seu passado ciborgue. Vendo o trailer do programa, gravado no lançamento em Cannes, o roteiro se mostra tão elaborado quanto parece:

A ideia é replicar a ideia em gibis, extras digitais e, claro, não poderia faltar um filme em 3D.