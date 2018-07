Depois de tentar comprar o Groupon – e ter sua proposta de US$ 6 bilhões recusada – o Google deve lançar o seu próprio site de compras coletivas, ao menos segundo apurou o Mashable. O blog supostamente teve acesso a um documento com imagens e detalhes do projeto vindo diretamente do Googleplex, o centro de desenvolvimento e criação do Google, em Mountain View, na Califórnia.

Segundo a apresentação, o site se chamará Google Offers, definido no texto de apresentação como “um novo produto para ajudar potenciais consumidores a achar bons negócios locais através de e-mails diários”. Não parece em nada diferente do próprio Groupon ou das centenas de símiles brasileiros.

Ao ver a divulgação do documento, destinado a pequenas lojas interessadas em participar do Offers, o Google mandou a seguinte mensagem para o Mashable: “O Google está se comunicando com pequenos lojistas para conseguir apoio para que eles para que eles participem de um teste de um programa de ofertas pré-pagas. Essa iniciativa é parte de um esforço do Google para fazer que seus novos produtos, como o recente Offer Ads beta, conectem-se com lojas e consumidores de uma nova maneira”.

Basicamente, a empresa não negou nada do que foi publicado – e assim confirmou que o Offers é mesmo real.