YouPix 2012 anuncia sua programação; o ‘Link’ também estará presente no evento

Ray Chan virá para o YouPix, nos dias 3 a 5 de julho. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Ray Chan não é um nome conhecido pelo enorme público da internet, ao contrário de seu site. Enorme repositório de conteúdo gerado online, na maioria por amadores, o 9Gag já virou referência quando o assunto é cultura da internet. E ele também é a grande atração da edição deste semestre do YouPix, o maior evento do gênero no Brasil, que acontece em São Paulo entre os dias 3 e 5 de julho, no Porão das Artes da Bienal, no Parque do Ibirapuera.

“Considero que a internet seja mais do que uma mídia, é um novo mundo”, disse em entrevista por e-mail ao Link. Em sua primeira visita à América Latina, ele conhece pouco sobre a internet brasileira. “É um dos motivos de estar indo para aí. Muitos amigos me dizem que o Brasil é uma força enorme em redes sociais, que é vital para o crescimento de muitos serviços online, como o Blogger e o Twitter.”

Seu site é comumente criticado por colocar marcas d’água sobre as imagens que coleta, o que ele diz servir para “facilitar para os autores saberem onde seu trabalho foi parar”.

O YouPix deste ano também marca o lançamento do PixCard, um cartão pré-pago que dá acesso a benefícios a seus usuários. A edição deste ano também trará debates com curadoria e apresentação do Link, como os realizados no ano passado.

