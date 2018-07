Por Rodrigo Villela

A diretora da Feira do Livro de Guadalajara, Nubia Macías, respondeu a questões de internautas no site do El Pais.

Entre as perguntas, que foram da proposta da feira ao porquê de seu sucesso, houve, claro, aquelas sobre o assunto do momento no mundo editorial: o livro digital.

Macías disse crer que “o livro em papel e os novos suportes podem conviver sem dificuldades”. Sobre a polêmica do Google Books, que está digitalizando bibliotecas inteiras e enfrenta uma batalha judicial sobre os direitos autorais dos livros, disse que “o que o Google está fazendo é muito complexo e se depara com a grande carência de legislação sobre o livro eletrônico”. E afirmou que um dos objetivos da feira é “preparar os editores para que eles aprendam a negociar direitos, não importa em que suporte”. Macías prevê que “nunca, nem na mais avançada era digital, uma máquina substituirá um criador”.

Questionada sobre pirataria, respondeu: “A pirataria é um delito em todo o mundo e é preciso encontrar uma forma de combatê-la. Os leitores têm que levantar essa bandeira também, pois, sem eles, nunca venceremos essa batalha, que sobrará nas mãos de editores e distribuidores. À margem da tecnologia, o compromisso tem que ser pessoal, de cada cidadão”.

O livro digital será um dos temas chave do Fórum Internacional de Editores, que acontecerá na 23ª Feira Internacional do Livro de Guadalajara, que vai de 28 de novembro a 2 de dezembro, na segunda maior cidade do México, e ganha progressiva importância a cada edição.

Para Macías, “o mais importante é que evitar que a tecnologia faça com a indústria editorial aquilo que fez à indústria musical: levá-la a uma enorme crise por falta de legislação em torno dos direitos”.